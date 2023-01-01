100 روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

تحويل BYN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

100 byn
181.40 ron

1.00000 BYN = 1.81397 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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BYN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33111.468691.670330.955118.4374
1GBP1.1695911.2634104.4821.717781.953611.1170821.5643
1USD0.925750.791515182.69871.359651.546310.884217.0685
1INR0.01119430.009571070.012092110.0164410.01869810.01069180.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Romanian Leu
1 BYN1.81397 RON
5 BYN9.06985 RON
10 BYN18.13970 RON
20 BYN36.27940 RON
50 BYN90.69850 RON
100 BYN181.39700 RON
250 BYN453.49250 RON
500 BYN906.98500 RON
1000 BYN1813.97000 RON
2000 BYN3627.94000 RON
5000 BYN9069.85000 RON
10000 BYN18139.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل البيلاروسي
1 RON0.55128 BYN
5 RON2.75638 BYN
10 RON5.51276 BYN
20 RON11.02552 BYN
50 RON27.56380 BYN
100 RON55.12760 BYN
250 RON137.81900 BYN
500 RON275.63800 BYN
1000 RON551.27600 BYN
2000 RON1102.55200 BYN
5000 RON2756.38000 BYN
10000 RON5512.76000 BYN