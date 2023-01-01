1 روبل بيلاروسي إلى فورنت مجري

تحويل BYN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
140 huf

1.00000 BYN = 140.35100 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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BYN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854651.079989.33741.468291.669480.9548518.4529
1GBP1.1700711.26355104.531.717991.953391.1172421.591
1USD0.9260.791421182.72751.359651.545950.884217.0876
1INR0.01119350.00956660.012087910.01643530.01868730.01068810.206553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Hungarian Forint
1 BYN140.35100 HUF
5 BYN701.75500 HUF
10 BYN1403.51000 HUF
20 BYN2807.02000 HUF
50 BYN7017.55000 HUF
100 BYN14035.10000 HUF
250 BYN35087.75000 HUF
500 BYN70175.50000 HUF
1000 BYN140351.00000 HUF
2000 BYN280702.00000 HUF
5000 BYN701755.00000 HUF
10000 BYN1403510.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبل البيلاروسي
2000 HUF14.24994 BYN
5000 HUF35.62485 BYN
10000 HUF71.24970 BYN
15000 HUF106.87455 BYN
20000 HUF142.49940 BYN
30000 HUF213.74910 BYN
40000 HUF284.99880 BYN
50000 HUF356.24850 BYN
60000 HUF427.49820 BYN
100000 HUF712.49700 BYN
150000 HUF1068.74550 BYN
200000 HUF1424.99400 BYN