10 روبل بيلاروسي إلى فرنك سويسري

تحويل BYN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 byn
3.50 chf

1.00000 BYN = 0.35021 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:56 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BYN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079789.3311.468451.670070.954618.465
1GBP1.1697311.2629104.4881.717611.953441.1166221.5981
1USD0.92620.791828182.73691.360051.546790.884217.102
1INR0.01119430.009570440.012086510.01643830.01869530.01068690.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الفرنك السويسري
1 BYN0.35021 CHF
5 BYN1.75104 CHF
10 BYN3.50209 CHF
20 BYN7.00418 CHF
50 BYN17.51045 CHF
100 BYN35.02090 CHF
250 BYN87.55225 CHF
500 BYN175.10450 CHF
1000 BYN350.20900 CHF
2000 BYN700.41800 CHF
5000 BYN1751.04500 CHF
10000 BYN3502.09000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبل البيلاروسي
1 CHF2.85544 BYN
5 CHF14.27720 BYN
10 CHF28.55440 BYN
20 CHF57.10880 BYN
50 CHF142.77200 BYN
100 CHF285.54400 BYN
250 CHF713.86000 BYN
500 CHF1427.72000 BYN
1000 CHF2855.44000 BYN
2000 CHF5710.88000 BYN
5000 CHF14277.20000 BYN
10000 CHF28554.40000 BYN