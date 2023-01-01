1 روبل بيلاروسي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BYN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
32.76 btn

1.00000 BYN = 32.75670 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:53 UTC
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BYN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079689.3181.46821.670040.954618.4644
1GBP1.1696611.2628104.4751.717341.953441.1165621.5977
1USD0.926250.791891182.73251.359951.546910.884217.103
1INR0.0111960.00957170.012087110.01643790.01869770.01068750.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / نغولتروم بوتاني
1 BYN32.75670 BTN
5 BYN163.78350 BTN
10 BYN327.56700 BTN
20 BYN655.13400 BTN
50 BYN1637.83500 BTN
100 BYN3275.67000 BTN
250 BYN8189.17500 BTN
500 BYN16378.35000 BTN
1000 BYN32756.70000 BTN
2000 BYN65513.40000 BTN
5000 BYN163783.50000 BTN
10000 BYN327567.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل البيلاروسي
1 BTN0.03053 BYN
5 BTN0.15264 BYN
10 BTN0.30528 BYN
20 BTN0.61056 BYN
50 BTN1.52641 BYN
100 BTN3.05281 BYN
250 BTN7.63202 BYN
500 BTN15.26405 BYN
1000 BTN30.52810 BYN
2000 BTN61.05620 BYN
5000 BTN152.64050 BYN
10000 BTN305.28100 BYN