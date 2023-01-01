1 نغولتروم بوتاني إلى روبل بيلاروسي

تحويل BTN إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٠٣ byn

1.00000 BTN = 0.03053 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:41 UTC
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BTN إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078989.28111.465471.66690.954418.4093
1GBP1.1690411.26125104.3711.713161.948631.1157421.5207
1USD0.926850.792864182.7521.35831.5450.884617.063
1INR0.01120060.009581210.012084310.01641410.01867020.01068980.206194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل البيلاروسي
1 BTN0.03053 BYN
5 BTN0.15264 BYN
10 BTN0.30528 BYN
20 BTN0.61057 BYN
50 BTN1.52642 BYN
100 BTN3.05283 BYN
250 BTN7.63208 BYN
500 BTN15.26415 BYN
1000 BTN30.52830 BYN
2000 BTN61.05660 BYN
5000 BTN152.64150 BYN
10000 BTN305.28300 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / نغولتروم بوتاني
1 BYN32.75640 BTN
5 BYN163.78200 BTN
10 BYN327.56400 BTN
20 BYN655.12800 BTN
50 BYN1637.82000 BTN
100 BYN3275.64000 BTN
250 BYN8189.10000 BTN
500 BYN16378.20000 BTN
1000 BYN32756.40000 BTN
2000 BYN65512.80000 BTN
5000 BYN163782.00000 BTN
10000 BYN327564.00000 BTN