روبل بيلاروسي إلى ريال برازيلي

تحويل BYN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٬٩٣٣٫٢٦ brl

1.00000 BYN = 1.93326 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:14 UTC
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BYN إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.064288.41511.435181.657630.957118.1827
1GBP1.1583511.23275102.4181.662491.920171.1086521.0625
1USD0.93960.811194183.08131.34861.557630.8994517.0858
1INR0.01131030.009763860.012036410.01623230.01874830.01082610.205652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال البرازيلي
1 BYN1.93326 BRL
5 BYN9.66630 BRL
10 BYN19.33260 BRL
20 BYN38.66520 BRL
50 BYN96.66300 BRL
100 BYN193.32600 BRL
250 BYN483.31500 BRL
500 BYN966.63000 BRL
1000 BYN1933.26000 BRL
2000 BYN3866.52000 BRL
5000 BYN9666.30000 BRL
10000 BYN19332.60000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبل البيلاروسي
1 BRL0.51726 BYN
5 BRL2.58630 BYN
10 BRL5.17261 BYN
20 BRL10.34522 BYN
50 BRL25.86305 BYN
100 BRL51.72610 BYN
250 BRL129.31525 BYN
500 BRL258.63050 BYN
1000 BRL517.26100 BYN
2000 BRL1034.52200 BYN
5000 BRL2586.30500 BYN
10000 BRL5172.61000 BYN