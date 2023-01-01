1 ريال برازيلي إلى روبل بيلاروسي

تحويل BRL إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١ brl
٠٫٥١ byn

1.00000 BRL = 0.51024 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:55 UTC
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BRL إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.07889.14761.465381.668470.9542518.3878
1GBP1.168511.25975104.1781.712441.949781.1150421.4879
1USD0.927650.793808182.69721.359351.547750.885217.0573
1INR0.01121740.009598970.012092310.01643770.01871580.01070410.206262

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبل البيلاروسي
1 BRL0.51024 BYN
5 BRL2.55122 BYN
10 BRL5.10243 BYN
20 BRL10.20486 BYN
50 BRL25.51215 BYN
100 BRL51.02430 BYN
250 BRL127.56075 BYN
500 BRL255.12150 BYN
1000 BRL510.24300 BYN
2000 BRL1020.48600 BYN
5000 BRL2551.21500 BYN
10000 BRL5102.43000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال البرازيلي
1 BYN1.95985 BRL
5 BYN9.79925 BRL
10 BYN19.59850 BRL
20 BYN39.19700 BRL
50 BYN97.99250 BRL
100 BYN195.98500 BRL
250 BYN489.96250 BRL
500 BYN979.92500 BRL
1000 BYN1959.85000 BRL
2000 BYN3919.70000 BRL
5000 BYN9799.25000 BRL
10000 BYN19598.50000 BRL