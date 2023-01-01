100 بولا بوتسواني إلى ريال عماني

تحويل BWP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bwp
٢٫٨٣٤ omr

1.00000 BWP = 0.02834 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:13 UTC
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BWP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079589.29081.46791.671050.954818.4864
1GBP1.1698611.2629104.4611.717291.954951.1169921.6272
1USD0.92640.791828182.7151.35981.547990.884517.125
1INR0.01119940.009572970.012089710.01643960.01871470.01069330.207036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال العماني
1 BWP0.02834 OMR
5 BWP0.14169 OMR
10 BWP0.28338 OMR
20 BWP0.56675 OMR
50 BWP1.41688 OMR
100 BWP2.83377 OMR
250 BWP7.08443 OMR
500 BWP14.16885 OMR
1000 BWP28.33770 OMR
2000 BWP56.67540 OMR
5000 BWP141.68850 OMR
10000 BWP283.37700 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Botswanan Pula
1 OMR35.28870 BWP
5 OMR176.44350 BWP
10 OMR352.88700 BWP
20 OMR705.77400 BWP
50 OMR1764.43500 BWP
100 OMR3528.87000 BWP
250 OMR8822.17500 BWP
500 OMR17644.35000 BWP
1000 OMR35288.70000 BWP
2000 OMR70577.40000 BWP
5000 OMR176443.50000 BWP
10000 OMR352887.00000 BWP