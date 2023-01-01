5 دولار بهامي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BSD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bsd
٢٣٫٢٩ myr

1.00000 BSD = 4.65750 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:32 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BSD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078289.22371.464841.668140.9542518.4039
1GBP1.1689111.2603104.2931.712241.949871.1154321.5122
1USD0.927450.793462182.75251.35861.547150.8850517.0691
1INR0.01120780.009588370.012084210.01641760.01869610.01069510.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار البهامي / رينغيت ماليزي
1 BSD4.65750 MYR
5 BSD23.28750 MYR
10 BSD46.57500 MYR
20 BSD93.15000 MYR
50 BSD232.87500 MYR
100 BSD465.75000 MYR
250 BSD1164.37500 MYR
500 BSD2328.75000 MYR
1000 BSD4657.50000 MYR
2000 BSD9315.00000 MYR
5000 BSD23287.50000 MYR
10000 BSD46575.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار البهامي
1 MYR0.21471 BSD
5 MYR1.07354 BSD
10 MYR2.14707 BSD
20 MYR4.29414 BSD
50 MYR10.73535 BSD
100 MYR21.47070 BSD
250 MYR53.67675 BSD
500 MYR107.35350 BSD
1000 MYR214.70700 BSD
2000 MYR429.41400 BSD
5000 MYR1073.53500 BSD
10000 MYR2147.07000 BSD