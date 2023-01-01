1 بوليفيانو بوليفي إلى ليف بلغاري

تحويل BOB إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١ bob
٠٫٢٦ bgn

1.00000 BOB = 0.26212 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:1 UTC
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BOB إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077589.10621.465081.670280.954318.4032
1GBP1.1684311.25895104.1121.711791.951561.1150321.5022
1USD0.928050.794313182.69721.35971.550150.8856517.0795
1INR0.01122260.009605070.012092310.01644190.01874490.01070960.206531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / لياف بلغاري
1 BOB0.26212 BGN
5 BOB1.31061 BGN
10 BOB2.62123 BGN
20 BOB5.24246 BGN
50 BOB13.10615 BGN
100 BOB26.21230 BGN
250 BOB65.53075 BGN
500 BOB131.06150 BGN
1000 BOB262.12300 BGN
2000 BOB524.24600 BGN
5000 BOB1310.61500 BGN
10000 BOB2621.23000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Bolivian Boliviano
1 BGN3.81501 BOB
5 BGN19.07505 BOB
10 BGN38.15010 BOB
20 BGN76.30020 BOB
50 BGN190.75050 BOB
100 BGN381.50100 BOB
250 BGN953.75250 BOB
500 BGN1907.50500 BOB
1000 BGN3815.01000 BOB
2000 BGN7630.02000 BOB
5000 BGN19075.05000 BOB
10000 BGN38150.10000 BOB