ألف دينار بحريني إلى روبية باكستانية

تحويل BHD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
810709 pkr

1.00000 BHD = 810.70900 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Pakistani Rupee
1 BHD810.70900 PKR
5 BHD4053.54500 PKR
10 BHD8107.09000 PKR
20 BHD16214.18000 PKR
50 BHD40535.45000 PKR
100 BHD81070.90000 PKR
250 BHD202677.25000 PKR
500 BHD405354.50000 PKR
1000 BHD810709.00000 PKR
2000 BHD1621418.00000 PKR
5000 BHD4053545.00000 PKR
10000 BHD8107090.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bahraini Dinar
1 PKR0.00123 BHD
5 PKR0.00617 BHD
10 PKR0.01233 BHD
20 PKR0.02467 BHD
50 PKR0.06167 BHD
100 PKR0.12335 BHD
250 PKR0.30837 BHD
500 PKR0.61674 BHD
1000 PKR1.23349 BHD
2000 PKR2.46698 BHD
5000 PKR6.16745 BHD
10000 PKR12.33490 BHD