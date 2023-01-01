فلورن أروبي إلى ريال عماني

تحويل AWG إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٢١٢٫٦٩٩ omr

1.00000 AWG = 0.21270 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:50 UTC
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AWG إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0636588.39141.435081.659230.957318.2226
1GBP1.1584811.23225102.4021.662551.922241.1090121.111
1USD0.940150.811524183.1021.34921.559940.9000517.1321
1INR0.01131330.009765390.012033410.01623550.01877140.01083070.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / الريال العماني
1 AWG0.21270 OMR
5 AWG1.06350 OMR
10 AWG2.12699 OMR
20 AWG4.25398 OMR
50 AWG10.63495 OMR
100 AWG21.26990 OMR
250 AWG53.17475 OMR
500 AWG106.34950 OMR
1000 AWG212.69900 OMR
2000 AWG425.39800 OMR
5000 AWG1063.49500 OMR
10000 AWG2126.99000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Aruban Florin
1 OMR4.70148 AWG
5 OMR23.50740 AWG
10 OMR47.01480 AWG
20 OMR94.02960 AWG
50 OMR235.07400 AWG
100 OMR470.14800 AWG
250 OMR1175.37000 AWG
500 OMR2350.74000 AWG
1000 OMR4701.48000 AWG
2000 OMR9402.96000 AWG
5000 OMR23507.40000 AWG
10000 OMR47014.80000 AWG