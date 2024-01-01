Aruba florininden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile AWG → OMR çevirin

1.000 awg
215,084 omr

1,000 AWG = 0,2151 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Umman Riyali
1 AWG0,21508 OMR
5 AWG1,07542 OMR
10 AWG2,15084 OMR
20 AWG4,30168 OMR
50 AWG10,75420 OMR
100 AWG21,50840 OMR
250 AWG53,77100 OMR
500 AWG107,54200 OMR
1000 AWG215,08400 OMR
2000 AWG430,16800 OMR
5000 AWG1.075,42000 OMR
10000 AWG2.150,84000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Aruba Florini
1 OMR4,64935 AWG
5 OMR23,24675 AWG
10 OMR46,49350 AWG
20 OMR92,98700 AWG
50 OMR232,46750 AWG
100 OMR464,93500 AWG
250 OMR1.162,33750 AWG
500 OMR2.324,67500 AWG
1000 OMR4.649,35000 AWG
2000 OMR9.298,70000 AWG
5000 OMR23.246,75000 AWG
10000 OMR46.493,50000 AWG