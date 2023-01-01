bin Yemen riyalinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile OMR → AWG çevirin

1.000 omr
4.701,24 awg

1.00000 OMR = 4.70124 AWG

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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OMR → AWG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 AWG
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Aruba Florini
1 OMR4.70124 AWG
5 OMR23.50620 AWG
10 OMR47.01240 AWG
20 OMR94.02480 AWG
50 OMR235.06200 AWG
100 OMR470.12400 AWG
250 OMR1175.31000 AWG
500 OMR2350.62000 AWG
1000 OMR4701.24000 AWG
2000 OMR9402.48000 AWG
5000 OMR23506.20000 AWG
10000 OMR47012.40000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Umman Riyali
1 AWG0.21271 OMR
5 AWG1.06355 OMR
10 AWG2.12710 OMR
20 AWG4.25420 OMR
50 AWG10.63550 OMR
100 AWG21.27100 OMR
250 AWG53.17750 OMR
500 AWG106.35500 OMR
1000 AWG212.71000 OMR
2000 AWG425.42000 OMR
5000 AWG1063.55000 OMR
10000 AWG2127.10000 OMR