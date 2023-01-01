100 Aruba florininden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile AWG → OMR çevirin

100 awg
21,271 omr

1.00000 AWG = 0.21271 OMR

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056687.87211.425191.644390.9669518.5533
1GBP1.1548711.22025101.4821.645931.899071.116721.4269
1USD0.946450.819504183.1651.348851.55630.9151517.5594
1INR0.01138020.009853960.012024310.0162190.01871340.0110040.211139

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Umman Riyali
1 AWG0.21271 OMR
5 AWG1.06355 OMR
10 AWG2.12710 OMR
20 AWG4.25420 OMR
50 AWG10.63550 OMR
100 AWG21.27100 OMR
250 AWG53.17750 OMR
500 AWG106.35500 OMR
1000 AWG212.71000 OMR
2000 AWG425.42000 OMR
5000 AWG1063.55000 OMR
10000 AWG2127.10000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Aruba Florini
1 OMR4.70124 AWG
5 OMR23.50620 AWG
10 OMR47.01240 AWG
20 OMR94.02480 AWG
50 OMR235.06200 AWG
100 OMR470.12400 AWG
250 OMR1175.31000 AWG
500 OMR2350.62000 AWG
1000 OMR4701.24000 AWG
2000 OMR9402.48000 AWG
5000 OMR23506.20000 AWG
10000 OMR47012.40000 AWG