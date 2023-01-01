فلورن أروبي إلى أوقية موريتانية

تحويل AWG إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٢٠٬٩٦٩٫٦٠ mru

1.00000 AWG = 20.96960 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
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AWG إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.3891.434891.658950.957318.2206
1GBP1.1586111.23225102.4091.662491.922091.1091421.1108
1USD0.940250.811524183.10751.349151.559820.900117.1319
1INR0.01131360.009764750.012032610.01623380.01876870.01083060.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritanian Ouguiya
1 AWG20.96960 MRU
5 AWG104.84800 MRU
10 AWG209.69600 MRU
20 AWG419.39200 MRU
50 AWG1048.48000 MRU
100 AWG2096.96000 MRU
250 AWG5242.40000 MRU
500 AWG10484.80000 MRU
1000 AWG20969.60000 MRU
2000 AWG41939.20000 MRU
5000 AWG104848.00000 MRU
10000 AWG209696.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Aruban Florin
1 MRU0.04769 AWG
5 MRU0.23844 AWG
10 MRU0.47688 AWG
20 MRU0.95376 AWG
50 MRU2.38440 AWG
100 MRU4.76881 AWG
250 MRU11.92202 AWG
500 MRU23.84405 AWG
1000 MRU47.68810 AWG
2000 MRU95.37620 AWG
5000 MRU238.44050 AWG
10000 MRU476.88100 AWG