فلورن أروبي إلى روبية سريلانكي

تحويل AWG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
١٧٩٬٢٨٢ lkr

1.00000 AWG = 179.28200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:47 UTC
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AWG إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.39311.43491.659280.957218.2221
1GBP1.1584811.2322102.4051.662361.922311.108921.1107
1USD0.94020.811557183.10751.34911.560060.917.1325
1INR0.01131310.009765140.012032610.01623320.01877160.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / روبية سريلانكية
1 AWG179.28200 LKR
5 AWG896.41000 LKR
10 AWG1792.82000 LKR
20 AWG3585.64000 LKR
50 AWG8964.10000 LKR
100 AWG17928.20000 LKR
250 AWG44820.50000 LKR
500 AWG89641.00000 LKR
1000 AWG179282.00000 LKR
2000 AWG358564.00000 LKR
5000 AWG896410.00000 LKR
10000 AWG1792820.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Aruban Florin
1 LKR0.00558 AWG
5 LKR0.02789 AWG
10 LKR0.05578 AWG
20 LKR0.11156 AWG
50 LKR0.27889 AWG
100 LKR0.55778 AWG
250 LKR1.39445 AWG
500 LKR2.78890 AWG
1000 LKR5.57781 AWG
2000 LKR11.15562 AWG
5000 LKR27.88905 AWG
10000 LKR55.77810 AWG