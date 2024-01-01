Aruba florininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile AWG → LKR çevirin

1.000 awg
166.668 lkr

1,000 AWG = 166,7 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Sri Lanka Rupisi
1 AWG166,66800 LKR
5 AWG833,34000 LKR
10 AWG1.666,68000 LKR
20 AWG3.333,36000 LKR
50 AWG8.333,40000 LKR
100 AWG16.666,80000 LKR
250 AWG41.667,00000 LKR
500 AWG83.334,00000 LKR
1000 AWG166.668,00000 LKR
2000 AWG333.336,00000 LKR
5000 AWG833.340,00000 LKR
10000 AWG1.666.680,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Aruba Florini
1 LKR0,00600 AWG
5 LKR0,03000 AWG
10 LKR0,06000 AWG
20 LKR0,12000 AWG
50 LKR0,30000 AWG
100 LKR0,60000 AWG
250 LKR1,49999 AWG
500 LKR2,99999 AWG
1000 LKR5,99997 AWG
2000 LKR11,99994 AWG
5000 LKR29,99985 AWG
10000 LKR59,99970 AWG