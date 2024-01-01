20 Sri Lanka rupisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile LKR → AWG çevirin

20 lkr
0,12 awg

1,000Sr LKR = 0,005920ƒ AWG

05:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00590,0060
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00590,0059
Değişim0.30%-1.80%
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1 LKR → AWG istatistikleri

LKR → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0059, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → AWG kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → AWG kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7041,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6271,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5641,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Aruba Florini
1 LKR0,00592 AWG
5 LKR0,02960 AWG
10 LKR0,05920 AWG
20 LKR0,11841 AWG
50 LKR0,29601 AWG
100 LKR0,59203 AWG
250 LKR1,48007 AWG
500 LKR2,96015 AWG
1000 LKR5,92029 AWG
2000 LKR11,84058 AWG
5000 LKR29,60145 AWG
10000 LKR59,20290 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Sri Lanka Rupisi
1 AWG168,91100 LKR
5 AWG844,55500 LKR
10 AWG1.689,11000 LKR
20 AWG3.378,22000 LKR
50 AWG8.445,55000 LKR
100 AWG16.891,10000 LKR
250 AWG42.227,75000 LKR
500 AWG84.455,50000 LKR
1000 AWG168.911,00000 LKR
2000 AWG337.822,00000 LKR
5000 AWG844.555,00000 LKR
10000 AWG1.689.110,00000 LKR