درام أرميني إلى شلن تنزاني

تحويل AMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٦٬٤٨٣٫٧٥ tzs

1.00000 AMD = 6.48375 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:50 UTC
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AMD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0623588.38331.433911.657720.9567518.2069
1GBP1.1586111.2308102.3981.661271.920571.108521.0938
1USD0.94130.81248183.1961.349751.560430.900617.1383
1INR0.01131440.009765850.012019810.01622370.0187560.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الشلن التنزاني
1 AMD6.48375 TZS
5 AMD32.41875 TZS
10 AMD64.83750 TZS
20 AMD129.67500 TZS
50 AMD324.18750 TZS
100 AMD648.37500 TZS
250 AMD1620.93750 TZS
500 AMD3241.87500 TZS
1000 AMD6483.75000 TZS
2000 AMD12967.50000 TZS
5000 AMD32418.75000 TZS
10000 AMD64837.50000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / درام أرمينية
1 TZS0.15423 AMD
5 TZS0.77116 AMD
10 TZS1.54232 AMD
20 TZS3.08464 AMD
50 TZS7.71160 AMD
100 TZS15.42320 AMD
250 TZS38.55800 AMD
500 TZS77.11600 AMD
1000 TZS154.23200 AMD
2000 TZS308.46400 AMD
5000 TZS771.16000 AMD
10000 TZS1542.32000 AMD