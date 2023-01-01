درام أرميني إلى كيب لاوي

تحويل AMD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٥٢٬١٠٧٫٥٠ lak

1.00000 AMD = 52.10750 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / كيب لاوسي
1 AMD52.10750 LAK
5 AMD260.53750 LAK
10 AMD521.07500 LAK
20 AMD1042.15000 LAK
50 AMD2605.37500 LAK
100 AMD5210.75000 LAK
250 AMD13026.87500 LAK
500 AMD26053.75000 LAK
1000 AMD52107.50000 LAK
2000 AMD104215.00000 LAK
5000 AMD260537.50000 LAK
10000 AMD521075.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / درام أرمينية
1 LAK0.01919 AMD
5 LAK0.09596 AMD
10 LAK0.19191 AMD
20 LAK0.38382 AMD
50 LAK0.95955 AMD
100 LAK1.91911 AMD
250 LAK4.79777 AMD
500 LAK9.59555 AMD
1000 LAK19.19110 AMD
2000 LAK38.38220 AMD
5000 LAK95.95550 AMD
10000 LAK191.91100 AMD