20 درام أرميني إلى كيب لاوي

تحويل AMD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
١٬٠٢٧٫٤٨ lak

1.00000 AMD = 51.37420 LAK

Mid-market exchange rate at 21:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857651.076289.81431.462661.636180.947218.6689
1 GBP1.1659811.2548104.7191.70541.907721.1044121.7671
1 USD0.92920.79694183.4551.35911.520330.8801517.3471
1 INR0.01113410.009549330.011982510.01628540.01821740.01054640.207862

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / كيب لاوسي
1 AMD51.37420 LAK
5 AMD256.87100 LAK
10 AMD513.74200 LAK
20 AMD1027.48400 LAK
50 AMD2568.71000 LAK
100 AMD5137.42000 LAK
250 AMD12843.55000 LAK
500 AMD25687.10000 LAK
1000 AMD51374.20000 LAK
2000 AMD102748.40000 LAK
5000 AMD256871.00000 LAK
10000 AMD513742.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / درام أرمينية
1 LAK0.01946 AMD
5 LAK0.09732 AMD
10 LAK0.19465 AMD
20 LAK0.38930 AMD
50 LAK0.97325 AMD
100 LAK1.94650 AMD
250 LAK4.86625 AMD
500 LAK9.73250 AMD
1000 LAK19.46500 AMD
2000 LAK38.93000 AMD
5000 LAK97.32500 AMD
10000 LAK194.65000 AMD