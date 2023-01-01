20 درام أرميني إلى شلن كيني

تحويل AMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
٨ kes

1.00000 AMD = 0.38017 KES

Mid-market exchange rate at 21:46
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85791.076489.8311.462671.636110.9473518.6754
1 GBP1.1656411.25465104.7071.704881.907051.1042721.7681
1 USD0.929050.797035183.4551.358851.519990.880117.3499
1 INR0.0111320.009550480.011982510.01628240.01821330.01054580.207895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / شلن كيني
1 AMD0.38017 KES
5 AMD1.90087 KES
10 AMD3.80173 KES
20 AMD7.60346 KES
50 AMD19.00865 KES
100 AMD38.01730 KES
250 AMD95.04325 KES
500 AMD190.08650 KES
1000 AMD380.17300 KES
2000 AMD760.34600 KES
5000 AMD1900.86500 KES
10000 AMD3801.73000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / درام أرمينية
1 KES2.63038 AMD
5 KES13.15190 AMD
10 KES26.30380 AMD
20 KES52.60760 AMD
50 KES131.51900 AMD
100 KES263.03800 AMD
250 KES657.59500 AMD
500 KES1315.19000 AMD
1000 KES2630.38000 AMD
2000 KES5260.76000 AMD
5000 KES13151.90000 AMD
10000 KES26303.80000 AMD