درام أرميني إلى جنيه جبل طارق

تحويل AMD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
2.09 gip

1.00000 AMD = 0.00209 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:42 UTC
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AMD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062188.36351.433841.658240.956718.2025
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921391.1085721.0911
1USD0.941550.812579183.1971.351.561280.9007517.1382
1INR0.01131690.009766920.012019710.01622650.01876610.01082670.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه جبل طارق
1 AMD0.00209 GIP
5 AMD0.01047 GIP
10 AMD0.02095 GIP
20 AMD0.04190 GIP
50 AMD0.10475 GIP
100 AMD0.20950 GIP
250 AMD0.52374 GIP
500 AMD1.04748 GIP
1000 AMD2.09497 GIP
2000 AMD4.18994 GIP
5000 AMD10.47485 GIP
10000 AMD20.94970 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / درام أرمينية
1 GIP477.33300 AMD
5 GIP2386.66500 AMD
10 GIP4773.33000 AMD
20 GIP9546.66000 AMD
50 GIP23866.65000 AMD
100 GIP47733.30000 AMD
250 GIP119333.25000 AMD
500 GIP238666.50000 AMD
1000 GIP477333.00000 AMD
2000 GIP954666.00000 AMD
5000 GIP2386665.00000 AMD
10000 GIP4773330.00000 AMD