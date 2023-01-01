1 درام أرميني إلى مانات أذربيجاني

تحويل AMD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٠٠ azn

1.00000 AMD = 0.00422 AZN

Mid-market exchange rate at 20:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.0764589.83511.462251.635940.947318.6825
1 GBP1.165511.25455104.6981.704181.906611.1040821.7736
1 USD0.928950.797099183.4551.35841.519760.880117.3557
1 INR0.01113150.009551240.011982510.0162770.01821050.01054580.207965

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / مانات أذربيجان
1 AMD0.00422 AZN
5 AMD0.02108 AZN
10 AMD0.04216 AZN
20 AMD0.08432 AZN
50 AMD0.21079 AZN
100 AMD0.42159 AZN
250 AMD1.05397 AZN
500 AMD2.10794 AZN
1000 AMD4.21589 AZN
2000 AMD8.43178 AZN
5000 AMD21.07945 AZN
10000 AMD42.15890 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / درام أرمينية
1 AZN237.19800 AMD
5 AZN1185.99000 AMD
10 AZN2371.98000 AMD
20 AZN4743.96000 AMD
50 AZN11859.90000 AMD
100 AZN23719.80000 AMD
250 AZN59299.50000 AMD
500 AZN118599.00000 AMD
1000 AZN237198.00000 AMD
2000 AZN474396.00000 AMD
5000 AZN1185990.00000 AMD
10000 AZN2371980.00000 AMD