ليك ألباني إلى نيراس نيجيري

تحويل ALL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٧٬٧٢٣٫٠٧ ngn

1.00000 ALL = 7.72307 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:53 UTC
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ALL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0638588.21981.433911.656440.957318.2147
1GBP1.1580811.23205102.1681.660621.918331.1086321.0945
1USD0.939950.811655182.9251.347851.557030.8998517.1215
1INR0.01133530.009787820.012059110.01625380.01877630.01085140.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / النيرة النيجيرية
1 ALL7.72307 NGN
5 ALL38.61535 NGN
10 ALL77.23070 NGN
20 ALL154.46140 NGN
50 ALL386.15350 NGN
100 ALL772.30700 NGN
250 ALL1930.76750 NGN
500 ALL3861.53500 NGN
1000 ALL7723.07000 NGN
2000 ALL15446.14000 NGN
5000 ALL38615.35000 NGN
10000 ALL77230.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليك ألباني
1 NGN0.12948 ALL
5 NGN0.64741 ALL
10 NGN1.29482 ALL
20 NGN2.58964 ALL
50 NGN6.47410 ALL
100 NGN12.94820 ALL
250 NGN32.37050 ALL
500 NGN64.74100 ALL
1000 NGN129.48200 ALL
2000 NGN258.96400 ALL
5000 NGN647.41000 ALL
10000 NGN1294.82000 ALL