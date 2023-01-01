ليك ألباني إلى روبية موريشية

تحويل ALL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٤٤٩٫١٢ mur

1.00000 ALL = 0.44912 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:52 UTC
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ALL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0637588.21151.433831.656420.957418.2134
1GBP1.1581411.232102.1641.660611.918411.1088121.0942
1USD0.940050.811688182.9251.34791.557150.900217.1219
1INR0.01133640.009788220.012059110.01625440.01877780.01085560.206475

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Mauritian Rupee
1 ALL0.44912 MUR
5 ALL2.24558 MUR
10 ALL4.49116 MUR
20 ALL8.98232 MUR
50 ALL22.45580 MUR
100 ALL44.91160 MUR
250 ALL112.27900 MUR
500 ALL224.55800 MUR
1000 ALL449.11600 MUR
2000 ALL898.23200 MUR
5000 ALL2245.58000 MUR
10000 ALL4491.16000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليك ألباني
1 MUR2.22659 ALL
5 MUR11.13295 ALL
10 MUR22.26590 ALL
20 MUR44.53180 ALL
50 MUR111.32950 ALL
100 MUR222.65900 ALL
250 MUR556.64750 ALL
500 MUR1113.29500 ALL
1000 MUR2226.59000 ALL
2000 MUR4453.18000 ALL
5000 MUR11132.95000 ALL
10000 MUR22265.90000 ALL