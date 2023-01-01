500 فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

تحويل XPF إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

500 xpf
15.84 tmt

1.00000 XPF = 0.03169 TMT

Mid-market exchange rate at 04:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.0834590.12141.484981.674450.9629518.7641
1 GBP1.1436411.23905103.0641.698241.914921.1012721.4589
1 USD0.922950.80707183.181.37061.545480.888817.3188
1 INR0.01109610.009702690.012022110.01647750.01857990.01068530.208209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Turkmenistani Manat
1 XPF0.03169 TMT
5 XPF0.15843 TMT
10 XPF0.31686 TMT
20 XPF0.63373 TMT
50 XPF1.58432 TMT
100 XPF3.16863 TMT
250 XPF7.92157 TMT
500 XPF15.84315 TMT
1000 XPF31.68630 TMT
2000 XPF63.37260 TMT
5000 XPF158.43150 TMT
10000 XPF316.86300 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / فرنك الـ CFP
1 TMT31.55940 XPF
5 TMT157.79700 XPF
10 TMT315.59400 XPF
20 TMT631.18800 XPF
50 TMT1577.97000 XPF
100 TMT3155.94000 XPF
250 TMT7889.85000 XPF
500 TMT15779.70000 XPF
1000 TMT31559.40000 XPF
2000 TMT63118.80000 XPF
5000 TMT157797.00000 XPF
10000 TMT315594.00000 XPF