1 منات تركمانستاني إلى فرنك سويسري

تحويل TMT إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
31 xpf

1.000 TMT = 31.32 XPF

Mid-market exchange rate at 08:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٠٧١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١١١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / فرنك الـ CFP
1 TMT٣١٫٣٢٣٤٠ XPF
5 TMT١٥٦٫٦١٧٠٠ XPF
10 TMT٣١٣٫٢٣٤٠٠ XPF
20 TMT٦٢٦٫٤٦٨٠٠ XPF
50 TMT١٬٥٦٦٫١٧٠٠٠ XPF
100 TMT٣٬١٣٢٫٣٤٠٠٠ XPF
250 TMT٧٬٨٣٠٫٨٥٠٠٠ XPF
500 TMT١٥٬٦٦١٫٧٠٠٠٠ XPF
1000 TMT٣١٬٣٢٣٫٤٠٠٠٠ XPF
2000 TMT٦٢٬٦٤٦٫٨٠٠٠٠ XPF
5000 TMT١٥٦٬٦١٧٫٠٠٠٠٠ XPF
10000 TMT٣١٣٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Turkmenistani Manat
1 XPF٠٫٠٣١٩٣ TMT
5 XPF٠٫١٥٩٦٣ TMT
10 XPF٠٫٣١٩٢٥ TMT
20 XPF٠٫٦٣٨٥٠ TMT
50 XPF١٫٥٩٦٢٥ TMT
100 XPF٣٫١٩٢٥٠ TMT
250 XPF٧٫٩٨١٢٥ TMT
500 XPF١٥٫٩٦٢٥٠ TMT
1000 XPF٣١٫٩٢٥٠٠ TMT
2000 XPF٦٣٫٨٥٠٠٠ TMT
5000 XPF١٥٩٫٦٢٥٠٠ TMT
10000 XPF٣١٩٫٢٥٠٠٠ TMT