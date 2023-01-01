5 فرنك غرب إفريقي إلى دولار برمودي

تحويل XOF إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
0.01 bmd

1.00000 XOF = 0.00163 BMD

Mid-market exchange rate at 22:37
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36870.92181.5368110.15491.3497844.732
1 GBP1.2416511.699451.144561.9081812.60881.675861048.86
1 CAD0.730620.58842710.6735071.122827.419380.986118617.178
1 EUR1.08480.87371.4847711.6671311.0161.46415916.365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Bermudan Dollar
1 XOF0.00163 BMD
5 XOF0.00816 BMD
10 XOF0.01632 BMD
20 XOF0.03264 BMD
50 XOF0.08160 BMD
100 XOF0.16320 BMD
250 XOF0.40800 BMD
500 XOF0.81600 BMD
1000 XOF1.63199 BMD
2000 XOF3.26398 BMD
5000 XOF8.15995 BMD
10000 XOF16.31990 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BMD612.75000 XOF
5 BMD3063.75000 XOF
10 BMD6127.50000 XOF
20 BMD12255.00000 XOF
50 BMD30637.50000 XOF
100 BMD61275.00000 XOF
250 BMD153187.50000 XOF
500 BMD306375.00000 XOF
1000 BMD612750.00000 XOF
2000 BMD1225500.00000 XOF
5000 BMD3063750.00000 XOF
10000 BMD6127500.00000 XOF