10 آلاف فرنك وسط إفريقي إلى ريال عماني

تحويل XAF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10000 xaf
6.218 omr

1.00000 XAF = 0.00062 OMR

Mid-market exchange rate at 20:03
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19951.368550.922050.8053151.35031.536183.175
1 ZAR0.054946610.07519710.0506630.04424930.07419430.08440334.57018
1 CAD0.730713.298410.6737360.5884440.9866651.1224360.776
1 EUR1.0845519.73831.4842610.87341.464471.6659890.2074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

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XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الريال العماني
1 XAF0.00062 OMR
5 XAF0.00311 OMR
10 XAF0.00622 OMR
20 XAF0.01244 OMR
50 XAF0.03109 OMR
100 XAF0.06218 OMR
250 XAF0.15546 OMR
500 XAF0.31092 OMR
1000 XAF0.62185 OMR
2000 XAF1.24369 OMR
5000 XAF3.10923 OMR
10000 XAF6.21846 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / فرنك فرنك بيك
1 OMR1608.11000 XAF
5 OMR8040.55000 XAF
10 OMR16081.10000 XAF
20 OMR32162.20000 XAF
50 OMR80405.50000 XAF
100 OMR160811.00000 XAF
250 OMR402027.50000 XAF
500 OMR804055.00000 XAF
1000 OMR1608110.00000 XAF
2000 OMR3216220.00000 XAF
5000 OMR8040550.00000 XAF
10000 OMR16081100.00000 XAF