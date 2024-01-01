5 ريال عماني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل OMR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
7,640 xaf

ر.ع.1.000 OMR = FCFA1,528 XAF

Mid-market exchange rate at 14:21
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OMR إلى XAF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11593.4871.5091.6490.94821.32
1 GBP1.18111.317110.4181.7831.9471.1225.181
1 USD0.8970.759183.8411.3541.4790.85119.12
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / فرنك فرنك بيك
1 OMR١٬٥٢٨٫٠٦٠٠٠ XAF
5 OMR٧٬٦٤٠٫٣٠٠٠٠ XAF
10 OMR١٥٬٢٨٠٫٦٠٠٠٠ XAF
20 OMR٣٠٬٥٦١٫٢٠٠٠٠ XAF
50 OMR٧٦٬٤٠٣٫٠٠٠٠٠ XAF
100 OMR١٥٢٬٨٠٦٫٠٠٠٠٠ XAF
250 OMR٣٨٢٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ XAF
500 OMR٧٦٤٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ XAF
1000 OMR١٬٥٢٨٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ XAF
2000 OMR٣٬٠٥٦٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ XAF
5000 OMR٧٬٦٤٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ XAF
10000 OMR١٥٬٢٨٠٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الريال العماني
1 XAF٠٫٠٠٠٦٥ OMR
5 XAF٠٫٠٠٣٢٧ OMR
10 XAF٠٫٠٠٦٥٤ OMR
20 XAF٠٫٠١٣٠٩ OMR
50 XAF٠٫٠٣٢٧٢ OMR
100 XAF٠٫٠٦٥٤٤ OMR
250 XAF٠٫١٦٣٦١ OMR
500 XAF٠٫٣٢٧٢١ OMR
1000 XAF٠٫٦٥٤٤٢ OMR
2000 XAF١٫٣٠٨٨٥ OMR
5000 XAF٣٫٢٧٢١٢ OMR
10000 XAF٦٫٥٤٤٢٤ OMR