5 阿曼里亞爾兌中非法郎

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1,590.21001,597.3100
1,557.22001,557.2200
一般1,571.50631,576.9986
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OMR兌XAF的統計資料

在過去30日，OMR兌XAF的匯率高見1,590.2100，低見1,557.2200，平均匯率則為1,571.5063。OMR兌XAF的波動率為-1.31。

在過去90日，OMR兌XAF的匯率高見1,597.3100，低見1,557.2200，平均匯率則為1,576.9986. OMR兌XAF的波動率為-1.18。

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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如何將阿曼里亞爾兌換成中非法郎

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阿曼里亞爾非洲金融共同體法郎兌換率
1 OMR1,569.44000 XAF
5 OMR7,847.20000 XAF
10 OMR15,694.40000 XAF
20 OMR31,388.80000 XAF
50 OMR78,472.00000 XAF
100 OMR156,944.00000 XAF
250 OMR392,360.00000 XAF
500 OMR784,720.00000 XAF
1000 OMR1,569,440.00000 XAF
2000 OMR3,138,880.00000 XAF
5000 OMR7,847,200.00000 XAF
10000 OMR15,694,400.00000 XAF
非洲金融共同體法郎阿曼里亞爾兌換率
1 XAF0.00064 OMR
5 XAF0.00319 OMR
10 XAF0.00637 OMR
20 XAF0.01274 OMR
50 XAF0.03186 OMR
100 XAF0.06372 OMR
250 XAF0.15929 OMR
500 XAF0.31858 OMR
1000 XAF0.63717 OMR
2000 XAF1.27434 OMR
5000 XAF3.18584 OMR
10000 XAF6.37168 OMR