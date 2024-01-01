5 هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

تحويل UAH إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
11.90 rub

1.000 UAH = 2.380 RUB

Mid-market exchange rate at 07:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٨١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٤٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٨٥١٫٧٢٥١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٤٦٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨٩١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٨٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل الروسي
1 UAH٢٫٣٨٠٤١ RUB
5 UAH١١٫٩٠٢٠٥ RUB
10 UAH٢٣٫٨٠٤١٠ RUB
20 UAH٤٧٫٦٠٨٢٠ RUB
50 UAH١١٩٫٠٢٠٥٠ RUB
100 UAH٢٣٨٫٠٤١٠٠ RUB
250 UAH٥٩٥٫١٠٢٥٠ RUB
500 UAH١٬١٩٠٫٢٠٥٠٠ RUB
1000 UAH٢٬٣٨٠٫٤١٠٠٠ RUB
2000 UAH٤٬٧٦٠٫٨٢٠٠٠ RUB
5000 UAH١١٬٩٠٢٫٠٥٠٠٠ RUB
10000 UAH٢٣٬٨٠٤٫١٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 RUB٠٫٤٢٠١٠ UAH
5 RUB٢٫١٠٠٤٨ UAH
10 RUB٤٫٢٠٠٩٦ UAH
20 RUB٨٫٤٠١٩٢ UAH
50 RUB٢١٫٠٠٤٨٠ UAH
100 RUB٤٢٫٠٠٩٦٠ UAH
250 RUB١٠٥٫٠٢٤٠٠ UAH
500 RUB٢١٠٫٠٤٨٠٠ UAH
1000 RUB٤٢٠٫٠٩٦٠٠ UAH
2000 RUB٨٤٠٫١٩٢٠٠ UAH
5000 RUB٢٬١٠٠٫٤٨٠٠٠ UAH
10000 RUB٤٬٢٠٠٫٩٦٠٠٠ UAH