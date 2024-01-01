ألف هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

تحويل UAH إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,379.99 rub

1.000 UAH = 2.380 RUB

Mid-market exchange rate at 07:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٤١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٤٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٩٥١٫٧٢٥١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٦٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٦١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٨٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل الروسي
1 UAH٢٫٣٧٩٩٩ RUB
5 UAH١١٫٨٩٩٩٥ RUB
10 UAH٢٣٫٧٩٩٩٠ RUB
20 UAH٤٧٫٥٩٩٨٠ RUB
50 UAH١١٨٫٩٩٩٥٠ RUB
100 UAH٢٣٧٫٩٩٩٠٠ RUB
250 UAH٥٩٤٫٩٩٧٥٠ RUB
500 UAH١٬١٨٩٫٩٩٥٠٠ RUB
1000 UAH٢٬٣٧٩٫٩٩٠٠٠ RUB
2000 UAH٤٬٧٥٩٫٩٨٠٠٠ RUB
5000 UAH١١٬٨٩٩٫٩٥٠٠٠ RUB
10000 UAH٢٣٬٧٩٩٫٩٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 RUB٠٫٤٢٠١٧ UAH
5 RUB٢٫١٠٠٨٥ UAH
10 RUB٤٫٢٠١٧٠ UAH
20 RUB٨٫٤٠٣٤٠ UAH
50 RUB٢١٫٠٠٨٥٠ UAH
100 RUB٤٢٫٠١٧٠٠ UAH
250 RUB١٠٥٫٠٤٢٥٠ UAH
500 RUB٢١٠٫٠٨٥٠٠ UAH
1000 RUB٤٢٠٫١٧٠٠٠ UAH
2000 RUB٨٤٠٫٣٤٠٠٠ UAH
5000 RUB٢٬١٠٠٫٨٥٠٠٠ UAH
10000 RUB٤٬٢٠١٫٧٠٠٠٠ UAH