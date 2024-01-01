دولار تايواني جديد إلى دينار كويتي

تحويل TWD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
9.548 kwd

NT$1.000 TWD = ك0.009548 KWD

Mid-market exchange rate at 02:44
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TWD إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KWD

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3250.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7850.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.334191.2231.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3290.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Kuwaiti Dinar
1 TWD٠٫٠٠٩٥٥ KWD
5 TWD٠٫٠٤٧٧٤ KWD
10 TWD٠٫٠٩٥٤٨ KWD
20 TWD٠٫١٩٠٩٥ KWD
50 TWD٠٫٤٧٧٣٨ KWD
100 TWD٠٫٩٥٤٧٥ KWD
250 TWD٢٫٣٨٦٨٨ KWD
500 TWD٤٫٧٧٣٧٥ KWD
1000 TWD٩٫٥٤٧٥٠ KWD
2000 TWD١٩٫٠٩٥٠٠ KWD
5000 TWD٤٧٫٧٣٧٥٠ KWD
10000 TWD٩٥٫٤٧٥٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار تايواني جديد
1 KWD١٠٤٫٧٤٠٠٠ TWD
5 KWD٥٢٣٫٧٠٠٠٠ TWD
10 KWD١٬٠٤٧٫٤٠٠٠٠ TWD
20 KWD٢٬٠٩٤٫٨٠٠٠٠ TWD
50 KWD٥٬٢٣٧٫٠٠٠٠٠ TWD
100 KWD١٠٬٤٧٤٫٠٠٠٠٠ TWD
250 KWD٢٦٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ TWD
500 KWD٥٢٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ TWD
1000 KWD١٠٤٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ TWD
2000 KWD٢٠٩٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ TWD
5000 KWD٥٢٣٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TWD
10000 KWD١٬٠٤٧٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TWD