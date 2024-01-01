Yeni Tayvan dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile TWD → KWD çevirin

1.000 twd
9,800 kwd

1.00000 TWD = 0.00980 KWD

22:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.077589.44071.450751.650960.9479418.3633
1 GBP1.1695411.2602104.6061.696731.93091.1086621.477
1 USD0.928050.793525183.00761.34641.532210.8797517.0425
1 INR0.01118060.009559660.012047110.01622020.01845870.01059840.205313

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Yeni Tayvan dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kuveyt Dinarı
1 TWD0.00980 KWD
5 TWD0.04900 KWD
10 TWD0.09800 KWD
20 TWD0.19599 KWD
50 TWD0.48998 KWD
100 TWD0.97997 KWD
250 TWD2.44992 KWD
500 TWD4.89984 KWD
1000 TWD9.79968 KWD
2000 TWD19.59936 KWD
5000 TWD48.99840 KWD
10000 TWD97.99680 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni Tayvan Doları
1 KWD102.04400 TWD
5 KWD510.22000 TWD
10 KWD1020.44000 TWD
20 KWD2040.88000 TWD
50 KWD5102.20000 TWD
100 KWD10204.40000 TWD
250 KWD25511.00000 TWD
500 KWD51022.00000 TWD
1000 KWD102044.00000 TWD
2000 KWD204088.00000 TWD
5000 KWD510220.00000 TWD
10000 KWD1020440.00000 TWD