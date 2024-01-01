20 Kuveyt dinarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → TWD çevirin

1,000ك KWD = 105,6NT$ TWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 KWD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek105,7880105,7880
Düşük104,0740103,5830
Ortalama104,7530104,7065
Değişim0.99%0.82%
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1 KWD → TWD istatistikleri

KWD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 105,7880, en düşük 104,0740 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 104,7530 oldu. KWD → TWD kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

KWD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 105,7880, en düşük 103,5830 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 104,7065 oldu. KWD → TWD kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni Tayvan Doları
1 KWD105,60500 TWD
5 KWD528,02500 TWD
10 KWD1.056,05000 TWD
20 KWD2.112,10000 TWD
50 KWD5.280,25000 TWD
100 KWD10.560,50000 TWD
250 KWD26.401,25000 TWD
500 KWD52.802,50000 TWD
1000 KWD105.605,00000 TWD
2000 KWD211.210,00000 TWD
5000 KWD528.025,00000 TWD
10000 KWD1.056.050,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kuveyt Dinarı
1 TWD0,00947 KWD
5 TWD0,04735 KWD
10 TWD0,09469 KWD
20 TWD0,18938 KWD
50 TWD0,47346 KWD
100 TWD0,94692 KWD
250 TWD2,36731 KWD
500 TWD4,73461 KWD
1000 TWD9,46922 KWD
2000 TWD18,93844 KWD
5000 TWD47,34610 KWD
10000 TWD94,69220 KWD