1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليرة تركية

تحويل TTD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
4.73 try

1.000 TTD = 4.731 TRY

Mid-market exchange rate at 18:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٥١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٨١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٠٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨٢١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / ليرة تركية
1 TTD٤٫٧٣٠٦٦ TRY
5 TTD٢٣٫٦٥٣٣٠ TRY
10 TTD٤٧٫٣٠٦٦٠ TRY
20 TTD٩٤٫٦١٣٢٠ TRY
50 TTD٢٣٦٫٥٣٣٠٠ TRY
100 TTD٤٧٣٫٠٦٦٠٠ TRY
250 TTD١٬١٨٢٫٦٦٥٠٠ TRY
500 TTD٢٬٣٦٥٫٣٣٠٠٠ TRY
1000 TTD٤٬٧٣٠٫٦٦٠٠٠ TRY
2000 TTD٩٬٤٦١٫٣٢٠٠٠ TRY
5000 TTD٢٣٬٦٥٣٫٣٠٠٠٠ TRY
10000 TTD٤٧٬٣٠٦٫٦٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 TRY٠٫٢١١٣٩ TTD
5 TRY١٫٠٥٦٩٤ TTD
10 TRY٢٫١١٣٨٧ TTD
20 TRY٤٫٢٢٧٧٤ TTD
50 TRY١٠٫٥٦٩٣٥ TTD
100 TRY٢١٫١٣٨٧٠ TTD
250 TRY٥٢٫٨٤٦٧٥ TTD
500 TRY١٠٥٫٦٩٣٥٠ TTD
1000 TRY٢١١٫٣٨٧٠٠ TTD
2000 TRY٤٢٢٫٧٧٤٠٠ TTD
5000 TRY١٬٠٥٦٫٩٣٥٠٠ TTD
10000 TRY٢٬١١٣٫٨٧٠٠٠ TTD