20 ليرة تركية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل TRY إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

20 try
4.23 ttd

1.000 TRY = 0.2114 TTD

Mid-market exchange rate at 15:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٥٩١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٣٨١٫٧٢٤١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٢١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 TRY٠٫٢١١٤٤ TTD
5 TRY١٫٠٥٧١٩ TTD
10 TRY٢٫١١٤٣٨ TTD
20 TRY٤٫٢٢٨٧٦ TTD
50 TRY١٠٫٥٧١٩٠ TTD
100 TRY٢١٫١٤٣٨٠ TTD
250 TRY٥٢٫٨٥٩٥٠ TTD
500 TRY١٠٥٫٧١٩٠٠ TTD
1000 TRY٢١١٫٤٣٨٠٠ TTD
2000 TRY٤٢٢٫٨٧٦٠٠ TTD
5000 TRY١٬٠٥٧٫١٩٠٠٠ TTD
10000 TRY٢٬١١٤٫٣٨٠٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / ليرة تركية
1 TTD٤٫٧٢٩٥٣ TRY
5 TTD٢٣٫٦٤٧٦٥ TRY
10 TTD٤٧٫٢٩٥٣٠ TRY
20 TTD٩٤٫٥٩٠٦٠ TRY
50 TTD٢٣٦٫٤٧٦٥٠ TRY
100 TTD٤٧٢٫٩٥٣٠٠ TRY
250 TTD١٬١٨٢٫٣٨٢٥٠ TRY
500 TTD٢٬٣٦٤٫٧٦٥٠٠ TRY
1000 TTD٤٬٧٢٩٫٥٣٠٠٠ TRY
2000 TTD٩٬٤٥٩٫٠٦٠٠٠ TRY
5000 TTD٢٣٬٦٤٧٫٦٥٠٠٠ TRY
10000 TTD٤٧٬٢٩٥٫٣٠٠٠٠ TRY