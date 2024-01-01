10 دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه إسترليني

تحويل TTD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 ttd
1.15 gbp

1.000 TTD = 0.1155 GBP

Mid-market exchange rate at 16:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٠٣١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه استرليني
1 TTD٠٫١١٥٤٨ GBP
5 TTD٠٫٥٧٧٣٨ GBP
10 TTD١٫١٥٤٧٦ GBP
20 TTD٢٫٣٠٩٥٢ GBP
50 TTD٥٫٧٧٣٨٠ GBP
100 TTD١١٫٥٤٧٦٠ GBP
250 TTD٢٨٫٨٦٩٠٠ GBP
500 TTD٥٧٫٧٣٨٠٠ GBP
1000 TTD١١٥٫٤٧٦٠٠ GBP
2000 TTD٢٣٠٫٩٥٢٠٠ GBP
5000 TTD٥٧٧٫٣٨٠٠٠ GBP
10000 TTD١٬١٥٤٫٧٦٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GBP٨٫٦٥٩٨٠ TTD
5 GBP٤٣٫٢٩٩٠٠ TTD
10 GBP٨٦٫٥٩٨٠٠ TTD
20 GBP١٧٣٫١٩٦٠٠ TTD
50 GBP٤٣٢٫٩٩٠٠٠ TTD
100 GBP٨٦٥٫٩٨٠٠٠ TTD
250 GBP٢٬١٦٤٫٩٥٠٠٠ TTD
500 GBP٤٬٣٢٩٫٩٠٠٠٠ TTD
1000 GBP٨٬٦٥٩٫٨٠٠٠٠ TTD
2000 GBP١٧٬٣١٩٫٦٠٠٠٠ TTD
5000 GBP٤٣٬٢٩٩٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 GBP٨٦٬٥٩٨٫٠٠٠٠٠ TTD