5,000 دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه إسترليني

تحويل TTD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ttd
577.34 gbp

1.000 TTD = 0.1155 GBP

Mid-market exchange rate at 16:33
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٤١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٨١٢١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٤
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٩١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه استرليني
1 TTD٠٫١١٥٤٧ GBP
5 TTD٠٫٥٧٧٣٤ GBP
10 TTD١٫١٥٤٦٧ GBP
20 TTD٢٫٣٠٩٣٤ GBP
50 TTD٥٫٧٧٣٣٥ GBP
100 TTD١١٫٥٤٦٧٠ GBP
250 TTD٢٨٫٨٦٦٧٥ GBP
500 TTD٥٧٫٧٣٣٥٠ GBP
1000 TTD١١٥٫٤٦٧٠٠ GBP
2000 TTD٢٣٠٫٩٣٤٠٠ GBP
5000 TTD٥٧٧٫٣٣٥٠٠ GBP
10000 TTD١٬١٥٤٫٦٧٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GBP٨٫٦٦٠٤٨ TTD
5 GBP٤٣٫٣٠٢٤٠ TTD
10 GBP٨٦٫٦٠٤٨٠ TTD
20 GBP١٧٣٫٢٠٩٦٠ TTD
50 GBP٤٣٣٫٠٢٤٠٠ TTD
100 GBP٨٦٦٫٠٤٨٠٠ TTD
250 GBP٢٬١٦٥٫١٢٠٠٠ TTD
500 GBP٤٬٣٣٠٫٢٤٠٠٠ TTD
1000 GBP٨٬٦٦٠٫٤٨٠٠٠ TTD
2000 GBP١٧٬٣٢٠٫٩٦٠٠٠ TTD
5000 GBP٤٣٬٣٠٢٫٤٠٠٠٠ TTD
10000 GBP٨٦٬٦٠٤٫٨٠٠٠٠ TTD