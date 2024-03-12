1 ليرة تركية إلى كرونة سويدية

تحويل TRY إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.32 sek

1.000 TRY = 0.3197 SEK

Mid-market exchange rate at 14:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٧١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٥١٫٣٤٩١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨١٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الكرونا السويدية
1 TRY٠٫٣١٩٧٤ SEK
5 TRY١٫٥٩٨٦٨ SEK
10 TRY٣٫١٩٧٣٦ SEK
20 TRY٦٫٣٩٤٧٢ SEK
50 TRY١٥٫٩٨٦٨٠ SEK
100 TRY٣١٫٩٧٣٦٠ SEK
250 TRY٧٩٫٩٣٤٠٠ SEK
500 TRY١٥٩٫٨٦٨٠٠ SEK
1000 TRY٣١٩٫٧٣٦٠٠ SEK
2000 TRY٦٣٩٫٤٧٢٠٠ SEK
5000 TRY١٬٥٩٨٫٦٨٠٠٠ SEK
10000 TRY٣٬١٩٧٫٣٦٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / ليرة تركية
1 SEK٣٫١٢٧٥٨ TRY
5 SEK١٥٫٦٣٧٩٠ TRY
10 SEK٣١٫٢٧٥٨٠ TRY
20 SEK٦٢٫٥٥١٦٠ TRY
50 SEK١٥٦٫٣٧٩٠٠ TRY
100 SEK٣١٢٫٧٥٨٠٠ TRY
250 SEK٧٨١٫٨٩٥٠٠ TRY
500 SEK١٬٥٦٣٫٧٩٠٠٠ TRY
1000 SEK٣٬١٢٧٫٥٨٠٠٠ TRY
2000 SEK٦٬٢٥٥٫١٦٠٠٠ TRY
5000 SEK١٥٬٦٣٧٫٩٠٠٠٠ TRY
10000 SEK٣١٬٢٧٥٫٨٠٠٠٠ TRY