5 ليرة تركية إلى كرونة سويدية

تحويل TRY إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

5 try
1.60 sek

1.000 TRY = 0.3198 SEK

Mid-market exchange rate at 14:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٣١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٦١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٦٢١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨١٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الكرونا السويدية
1 TRY٠٫٣١٩٧٧ SEK
5 TRY١٫٥٩٨٨٦ SEK
10 TRY٣٫١٩٧٧١ SEK
20 TRY٦٫٣٩٥٤٢ SEK
50 TRY١٥٫٩٨٨٥٥ SEK
100 TRY٣١٫٩٧٧١٠ SEK
250 TRY٧٩٫٩٤٢٧٥ SEK
500 TRY١٥٩٫٨٨٥٥٠ SEK
1000 TRY٣١٩٫٧٧١٠٠ SEK
2000 TRY٦٣٩٫٥٤٢٠٠ SEK
5000 TRY١٬٥٩٨٫٨٥٥٠٠ SEK
10000 TRY٣٬١٩٧٫٧١٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / ليرة تركية
1 SEK٣٫١٢٧٢٤ TRY
5 SEK١٥٫٦٣٦٢٠ TRY
10 SEK٣١٫٢٧٢٤٠ TRY
20 SEK٦٢٫٥٤٤٨٠ TRY
50 SEK١٥٦٫٣٦٢٠٠ TRY
100 SEK٣١٢٫٧٢٤٠٠ TRY
250 SEK٧٨١٫٨١٠٠٠ TRY
500 SEK١٬٥٦٣٫٦٢٠٠٠ TRY
1000 SEK٣٬١٢٧٫٢٤٠٠٠ TRY
2000 SEK٦٬٢٥٤٫٤٨٠٠٠ TRY
5000 SEK١٥٬٦٣٦٫٢٠٠٠٠ TRY
10000 SEK٣١٬٢٧٢٫٤٠٠٠٠ TRY