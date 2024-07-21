1 турецкая лира в шведские кроны

Сконвертируйте TRY в SEK по реальному обменному курсу

1 try
0,32 sek

TL1,000 TRY = kr0,3231 SEK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,32500,3398
Низкий0,31810,3181
В среднем0,32120,3270
Изменить1.01%-3.22%
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Соотношение 1 TRY к SEK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к SEK составил 0,3250, а минимальный — 0,3181. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3212. Изменение курса TRY к SEK в процентном соотношении составило 1.01.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к SEK составил 0,3398, а минимальный — 0,3181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3270. Изменение курса TRY к SEK в процентном соотношении составило -3.22.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Шведская крона
1 TRY0,32314 SEK
5 TRY1,61572 SEK
10 TRY3,23144 SEK
20 TRY6,46288 SEK
50 TRY16,15720 SEK
100 TRY32,31440 SEK
250 TRY80,78600 SEK
500 TRY161,57200 SEK
1000 TRY323,14400 SEK
2000 TRY646,28800 SEK
5000 TRY1 615,72000 SEK
10000 TRY3 231,44000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Турецкая лира
1 SEK3,09460 TRY
5 SEK15,47300 TRY
10 SEK30,94600 TRY
20 SEK61,89200 TRY
50 SEK154,73000 TRY
100 SEK309,46000 TRY
250 SEK773,65000 TRY
500 SEK1 547,30000 TRY
1000 SEK3 094,60000 TRY
2000 SEK6 189,20000 TRY
5000 SEK15 473,00000 TRY
10000 SEK30 946,00000 TRY