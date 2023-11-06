1 ليو روماني إلى روبل روسي

تحويل RON إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
20.00 rub

1.00000 RON = 19.99570 RUB

Mid-market exchange rate at 15:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073289.29991.467821.65120.96418.8306
1GBP1.1536711.2381103.0211.693351.904921.1121421.724
1USD0.93180.807689183.2091.36771.538580.898317.5462
1INR0.01119820.009706750.012017910.01643690.01849050.01079570.210869

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل الروسي
1 RON19.99570 RUB
5 RON99.97850 RUB
10 RON199.95700 RUB
20 RON399.91400 RUB
50 RON999.78500 RUB
100 RON1999.57000 RUB
250 RON4998.92500 RUB
500 RON9997.85000 RUB
1000 RON19995.70000 RUB
2000 RON39991.40000 RUB
5000 RON99978.50000 RUB
10000 RON199957.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Romanian Leu
1 RUB0.05001 RON
5 RUB0.25005 RON
10 RUB0.50011 RON
20 RUB1.00021 RON
50 RUB2.50053 RON
100 RUB5.00107 RON
250 RUB12.50267 RON
500 RUB25.00535 RON
1000 RUB50.01070 RON
2000 RUB100.02140 RON
5000 RUB250.05350 RON
10000 RUB500.10700 RON