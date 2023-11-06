500 ليو روماني إلى روبل روسي

تحويل RON إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ ron
٩٬٩٩٨٫٩٥ rub

1.00000 RON = 19.99790 RUB

Mid-market exchange rate at 15:39
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0734589.32881.467841.65070.963818.8312
1GBP1.153811.2386103.0721.693661.904661.1120321.7284
1USD0.931550.807363183.21651.36741.537750.8978517.5427
1INR0.01119460.009701960.012016810.01643180.01847890.01078930.210808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل الروسي
1 RON19.99790 RUB
5 RON99.98950 RUB
10 RON199.97900 RUB
20 RON399.95800 RUB
50 RON999.89500 RUB
100 RON1999.79000 RUB
250 RON4999.47500 RUB
500 RON9998.95000 RUB
1000 RON19997.90000 RUB
2000 RON39995.80000 RUB
5000 RON99989.50000 RUB
10000 RON199979.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Romanian Leu
1 RUB0.05001 RON
5 RUB0.25003 RON
10 RUB0.50005 RON
20 RUB1.00011 RON
50 RUB2.50027 RON
100 RUB5.00053 RON
250 RUB12.50133 RON
500 RUB25.00265 RON
1000 RUB50.00530 RON
2000 RUB100.01060 RON
5000 RUB250.02650 RON
10000 RUB500.05300 RON