ألف غواراني باراغواي إلى جنيه إسترليني

تحويل PYG إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
٠٫١١ gbp

1.00000 PYG = 0.00011 GBP

Mid-market exchange rate at 09:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0751589.44421.465971.649640.9634518.7385
1GBP1.154811.2416103.2921.692921.905021.1125921.6395
1USD0.93010.805412183.19231.36351.534330.896117.4287
1INR0.01118020.009681330.012020310.01638970.01844320.01077140.209499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه استرليني
1 PYG0.00011 GBP
5 PYG0.00054 GBP
10 PYG0.00108 GBP
20 PYG0.00216 GBP
50 PYG0.00540 GBP
100 PYG0.01079 GBP
250 PYG0.02699 GBP
500 PYG0.05397 GBP
1000 PYG0.10795 GBP
2000 PYG0.21589 GBP
5000 PYG0.53973 GBP
10000 PYG1.07946 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / غواراني باراغواي
1 GBP9263.88000 PYG
5 GBP46319.40000 PYG
10 GBP92638.80000 PYG
20 GBP185277.60000 PYG
50 GBP463194.00000 PYG
100 GBP926388.00000 PYG
250 GBP2315970.00000 PYG
500 GBP4631940.00000 PYG
1000 GBP9263880.00000 PYG
2000 GBP18527760.00000 PYG
5000 GBP46319400.00000 PYG
10000 GBP92638800.00000 PYG