1 غواراني باراغواي إلى جنيه إسترليني

تحويل PYG إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١ pyg
٠٫٠٠ gbp

1.00000 PYG = 0.00011 GBP

Mid-market exchange rate at 09:00
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.075289.48081.466141.649840.963218.733
1GBP1.1548711.24155103.3251.692981.905091.1123721.6313
1USD0.930050.805445183.22251.36361.534450.895817.4228
1INR0.01117560.009678210.01201610.0163850.01843790.01076390.209352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه استرليني
1 PYG0.00011 GBP
5 PYG0.00054 GBP
10 PYG0.00108 GBP
20 PYG0.00216 GBP
50 PYG0.00540 GBP
100 PYG0.01080 GBP
250 PYG0.02699 GBP
500 PYG0.05398 GBP
1000 PYG0.10795 GBP
2000 PYG0.21590 GBP
5000 PYG0.53975 GBP
10000 PYG1.07951 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / غواراني باراغواي
1 GBP9263.50000 PYG
5 GBP46317.50000 PYG
10 GBP92635.00000 PYG
20 GBP185270.00000 PYG
50 GBP463175.00000 PYG
100 GBP926350.00000 PYG
250 GBP2315875.00000 PYG
500 GBP4631750.00000 PYG
1000 GBP9263500.00000 PYG
2000 GBP18527000.00000 PYG
5000 GBP46317500.00000 PYG
10000 GBP92635000.00000 PYG