20 روبية باكستانية إلى ريال عماني

تحويل PKR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pkr
٠٫٠٢٧ omr

1.00000 PKR = 0.00135 OMR

Mid-market exchange rate at 04:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.1650.8077873.67291.364753.751628.4011
1EUR1.0737189.29430.86733.943591.465334.0280930.4943
1INR0.01202430.011198910.009713070.0441640.01641010.04511030.341503
1GBP1.237951.153102.95414.546871.689494.6442935.1591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الريال العماني
1 PKR0.00135 OMR
5 PKR0.00677 OMR
10 PKR0.01355 OMR
20 PKR0.02710 OMR
50 PKR0.06774 OMR
100 PKR0.13548 OMR
250 PKR0.33869 OMR
500 PKR0.67739 OMR
1000 PKR1.35477 OMR
2000 PKR2.70954 OMR
5000 PKR6.77385 OMR
10000 PKR13.54770 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Pakistani Rupee
1 OMR738.13400 PKR
5 OMR3690.67000 PKR
10 OMR7381.34000 PKR
20 OMR14762.68000 PKR
50 OMR36906.70000 PKR
100 OMR73813.40000 PKR
250 OMR184533.50000 PKR
500 OMR369067.00000 PKR
1000 OMR738134.00000 PKR
2000 OMR1476268.00000 PKR
5000 OMR3690670.00000 PKR
10000 OMR7381340.00000 PKR